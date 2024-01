Filha de Tata Werneck, Clara Maria, se assusta e chora após mãe se maquiar de ?Hulk? - Reprodução / Instagram

Filha de Tata Werneck, Clara Maria, se assusta e chora após mãe se maquiar de ?Hulk? Reprodução / Instagram

Publicado 30/01/2024 17:08 | Atualizado 30/01/2024 17:13

Rio - Tata Werneck, de 40 anos, compartilhou nesta terça-feira (30), um vídeo que divertiu seus seguidores nas redes sociais, no qual ela aparece com o rosto pintado do herói da Marvel "Hulk", durante sua viagem com a família e amigos para os parques da Disney, nos Estados Unidos. Na imagens, a atriz olha séria para a câmera e a filha, Clara Maria, de 4, está chorando no colo do pai, Rafa Vitti, de 28.