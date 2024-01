Carla Diaz desenterra cenas de 'O Clone' para homenagear a atriz Jandira Martini - Reprodução/Instagram

Carla Diaz desenterra cenas de 'O Clone' para homenagear a atriz Jandira MartiniReprodução/Instagram

Publicado 30/01/2024 16:36

Rio - Carla Diaz ficou sensibilizada com a notícia do falecimento da atriz Jandira Martini , com quem contracenou nas novelas 'O Clone' e 'Éramos Seis'. Nesta segunda-feira (30), a também atriz decidiu prestar uma homenagem à veterana, resgatando uma cena das duas na clássica trama de Glória Perez para se despedir da eterna Zoraide.

"Jandira Martini! A vida hoje me surpreendeu com essa notícia tão triste. Minha primeira avó na TV, minha vó Genu. Nossa eterna Zoraide, sempre tão lembrada por esse papel ímpar. Eu me sinto honrada, pois tive o privilégio de estar sempre pertinho da nossa amada 'Zoraidinha'. Uma atriz incrível, talentosa, e uma mulher cheia de luz e garra!! Como sinto sua perda. Que você tenha um bom descanso!", desejou a influenciadora em seus stories do Instagram.As duas se conheceram nas gravações de 'Éramos Seis', quando Carla viveu a pequena Eliana, que era neta da personagem Genu, interpretada por Jandira. Anos mais tarde, elas se reencontraram no enredo de 'O Clone', protagonizando diversas cenas juntas como as inesquecíveis Khadija e Zoraide, que eram a filha e a babá da mocinha Jade, respectivamente. Jandira morreu na última segunda-feira (29), aos 78 anos, por conta de um câncer de pulmão.