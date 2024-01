Ludmilla compra igreja evangélica - Reprodução do Instagram

Publicado 30/01/2024 14:37 | Atualizado 30/01/2024 14:43

Rio - Ludmilla, de 28 anos, comprou uma igreja, localizada no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, nesta segunda-feira. A notícia foi compartilhada pela mulher da cantora, Brunna Gonçalves, no Instagram Stories. A ex-BBB publicou o vídeo do momento em que a artista surpreende a pastora com a novidade. A dançarina ainda disse que a amada já tinha presenteado o templo com equipamentos de som.

"Ontem vi mais um sonho do meu amor se realizar. E esse com certeza foi o mais especial. Todos conhecem a Ludmilla, mas poucos tem a dimensão do que é o coração dela e, principalmente, da sua fé e conexão dela com Deus. Ao ponto de gerar surpresas como essa. Isso não é nada perto do que Ele faz nela e através dela. A medida como Deus a surpreende eu vejo que ela também busca fazer ainda mais pela obra dele. Além em de equipar toda igreja com o som de alta tecnologia, ontem ela comprou a igreja por completo", escreveu Brunna na legenda.

"Vocês tem noção do que é isso? É amar ao próximo mais do que a si mesmo e fazer com a mensagem de Deus nunca deixe de ser alcançada por todos. Mais que isso, amar a Deus acima de qualquer coisa, razão ou circunstâncias. Cada dia mais me orgulho de você", completou ela.

Ludmilla também falou sobre a compra da igreja em sua rede social. "Estou muito feliz", disse ela, ao compartilhar a postagem da mulher. Logo depois, a artista comentou: "Estou tão feliz que consegui comprar uma igreja para o meu Deus. Pastora Adriana Pereira vai macetar. A igreja fica na no Recreio dos Bandeirantes". Em uma live no Instagram, a pastora comemorou. "A Ludmilla deu uma igreja pra Deus".



