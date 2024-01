Gisele Bündchen e a mãe - Reprodução/Instagram

Publicado 30/01/2024 15:05 | Atualizado 30/01/2024 15:26

Rio - Gisele Bündchen publicou um texto nas redes sociais nesta terça-feira (30), para falar sobre a morte da mãe e atualizar como está se sentindo desde o falecimento dela, aos 75 anos.

A modelo começa o seu texto, por meio de um agradecimento à sua genitora, chamada Vania Nonnenmacher.

"Mãezinha amada, Dói saber que não poderei mais te abraçar, mas sei que você sempre estará nos cuidando. Você foi um anjo na terra, sempre ajudando todos ao seu redor. Sou muito grata por ser sua filha e por ter aprendido com você. Obrigada por ser o melhor exemplo de amor, força, compaixão, coragem e graça", escreveu ela.

Em seguida, Gisele reforçou os ensinamentos que teve com a mãe. "Vou sempre guardar com carinho as lindas memórias que compartilhamos e viverei pelos valores que você me ensinou. Você viverá para sempre através das muitas vidas que tocou. Obrigada por me dar cinco melhores amigas para a vida. Seu amor sempre nos guiará. Te verei em meus sonhos. Te amo", concluiu.