Jão relembra beijão em show da 'SUPERTURNÊ' no aniversário do namorado - Reprodução/Instagram

Jão relembra beijão em show da 'SUPERTURNÊ' no aniversário do namoradoReprodução/Instagram

Publicado 30/01/2024 15:24

fotogaleria

"Sei que você vai morrer de vergonha dessa foto (e eu também), porque no fim, a gente nunca precisou disso. Sempre nos bastamos dentro do que é nosso. Mas eu acho importante mostrar pra todo mundo o quanto a gente se ama. E na verdade, esse é o nosso retrato. No lugar que a gente mais ama estar, conquistando o que sonhamos por anos. E como todo mundo à sua volta sabe, você realmente é uma pessoa extremamente inteligente, criativa e corajosa - um astro em tudo o que se propõe a fazer. Mas isso tudo fica muito pequeno perto do quão bom você é. Você é genuíno. Especial. Ainda acho estranha a sorte de te encontrar nessa vida. E às vezes penso que se tivesse chovido no caminho da faculdade, se eu parasse em um bar pra conversar e tivesse chegado mais tarde, nossos caminhos talvez se desencontrassem e eu seria outra pessoa hoje. Mas na verdade não, acho que eu te encontraria de qualquer jeito. Nunca importou se estamos em um estádio lotado cantando nossas músicas ou comendo macarrão no sofá com os gatos nas nossas pernas, viver perto de você é sempre uma aventura. Eu só gosto do que é de verdade, por isso eu gosto tanto de você. Obrigado por enxergar o melhor em mim, porque eu quase nunca consigo. Vamos celebrar sua vida. Viva o Pepê. Te amo", se declarou o músico na legenda.Na publicação, Jão incluiu dois registros do momento icônico em que desceu do palco para beijar seu, na época, ex-namorado, pegando todo o público de surpresa com a expressão de carinho. Os dois se conheceram na Universidade de São Paulo, onde cursaram Publicidade e engataram um romance que terminou em 2019. Rumores que os pombinhos haviam reatado já estavam circulando nas redes desde uma entrevista ao 'Lady Night' de 2022, onde o artista admitiu ter um caso com um de seus amigos e citou o nome do ex.Fãs foram à loucura com as palavras de amor do influencer nos comentários: "Meu Deus, que coisa mais linda do mundo", admirou a atriz Maísa Silva. "Tô mole", confessou a cantora Ana Caetano, da dupla 'Anavitória'. "Eu já entendi Jão, eu vou morrer sozinho", brincou um internauta. "Eu amo esse amor! Vocês merecem o mundo", afirmou outra. "EU TÔ SEM CHÃO", contou um terceiro. "Sou apaixonada por vocês! Lindos demais!", exclamou mais uma.