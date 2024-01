Reynaldo Gianecchini - Araujo / Agnews

Publicado 21/01/2024 07:41

Rio - O cantor Jão reuniu um time de famosos na estreia de sua "Superturnê", no Allianz Parque, em São Paulo, na noite deste sábado. Reynaldo Gianecchini, Alessandra Negrini, Duda Beat, Karol Conká e Carol Biazin foram algumas celebridades que estavam na plateia e curtiram bastante a apresentação.

Gianecchini, inclusive, tietou Jão nos bastidores. "Virei fã desse menino do interior(como eu) que teve um sonho e está voando alto! Não percam a super turnê, está incrível", escreveu ele na legenda da foto.

Nem mesmo a chuva a atrapalhou o espetáculo do artista, que foi de tirar o fôlego. A estrutura da apresentação contava com 60 metros de passarela, três palcos, um cenário com 30 metros de altura e quatro torres de efeitos especiais. No repertório, além dos grandes sucessos que já conquistaram o público, Jão também interpreta as músicas do seu novo álbum 'SUPER'.



O artista de 29 anos tem conquistado cada vez mais espaços de destaque internacional, tornando-o o maior artista pop nacional masculino. Sua participação no Rock in Rio 2024, edições Brasil e Portugal, está confirmada.