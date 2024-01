Lázaro Ramos - Victor Chapetta / Agnews

Publicado 21/01/2024 15:03 | Atualizado 21/01/2024 15:32

Rio - Lázaro Ramos, de 45 anos, recebeu alta do hospital Mater Dai, em Salvador, neste domingo. O ator tinha dado entrada na unidade de saúde, na última sexta-feira, após passar mal em casa e ser socorrido pela mulher, TaÍs Araujo. A informação foi confirmada ao DIA pelo assessor de imprensa do ator, que interpreta o Mário Fofoca, em "Elas por Elas", da TV Globo.

"Confirmamos que nesta sexta-feira, dia 19 de janeiro, Lázaro Ramos passou mal em sua casa, em Salvador, sendo levado por sua esposa, Taís Araujo, ao hospital Mater Dei. Após análise clínica concluiu-se que Ramos estava com estafa. Seguindo orientações médicas, Ramos ficará de repouso durante a próxima semana – o ator recebe alta neste domingo, dia 21", diz o comunicado.

No último dia 8, Taís Araujo foi internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo , após ser diagnosticada com hérnia de disco lombar aguda. Após passar por um procedimento, a atriz teve alta dois dias depois.