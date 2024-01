Tais Araújo - Reprodução/Instagram

Tais AraújoReprodução/Instagram

Publicado 10/01/2024 16:40 | Atualizado 10/01/2024 16:50

Rio - Taís Araujo, de 45 anos, foi internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na última segunda-feira (8), após ser diagnosticada com hérnia de disco lombar aguda. Após passar por um procedimento, a atriz tem previsão de alta para esta quarta. A informação foi confirmada, em nota, pela assessoria da unidade de saúde.

"A paciente Taís Araújo foi internada no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo em 08 de janeiro de 2024, por hérnia de disco lombar aguda. Foi submetida a um procedimento minimamente invasivo com alívio dos sintomas. Vem evoluindo bem clinicamente. Recebe alta na data de hoje para continuidade de tratamento domiciliar sob cuidados das equipes do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e Dr. Francisco de Assis Ulisses Sampaio Junior", informa o comunicado.

Taís é uma das juradas do "The Masked Brasil", da TV Globo, ao lado José Loreto e Paulo Vieira e Sabrina Sato. A quarta edição do programa, comandado por Ivete Sangalo, estreia dia 21 de janeiro.