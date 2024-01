Viih Tube e Eliezer comemoram nove meses de Lua de Felice com o tema 'Lilo & Stitch' - Reprodução / Instagram

Publicado 10/01/2024 21:10

Rio - Viih Tube e Eliezer celebraram o "mesversário" de nove meses de Lua Di Felice, nesta quarta-feira (10). A pequena teve como tema da comemoração a animação Lilo & Stitch. Em um vídeo, publicado no Instagram, a bebê e os papais se vestiram como os personagens da trama da Disney.

"Lilo e Stitch. 9 meses da pequena! Com direito ao papai de hula hula e os irmãos que foram batizados com os nomes dos personagens participando também! Realizei um sonho, é meu desenho favorito da vida", escreveu Viih na legenda da publicação."Esse mês são duas fantasias. O que a gente não faz pelos filhos a gente, hein", brincou Eliezer, que vestiu uma saia e um cropped para representar a personagem. Além disso, ele também se fantasiou de Stitch.Desde que Lua nasceu, o casal sempre celebra os mesversários. As festas tem temas variados como: Família Dinossauro, Bob Esponja, Paquitas e Meninas Superpoderosas, entre outros.