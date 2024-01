Brunna Gonçalves fica encantada ao ver Ludmilla, posando com pijama estampado com seu rosto - Reprodução/Instagram

Brunna Gonçalves fica encantada ao ver Ludmilla, posando com pijama estampado com seu rosto Reprodução/Instagram

Publicado 10/01/2024 19:48

Rio - A influenciadora Brunna Gonçalves, de 32 anos, protagonizou uma cena de fofura com sua mulher, a cantora Ludmilla, nesta quarta-feira (10). Pelo seu perfil do Instagram, a dançarina exibiu o pijama personalizado da amada e chamou a atenção de seguidores para dar um conselho sobre relacionamentos.

fotogaleria

"Olha o pijama dela, gente. Só aceitem casar se for assim, meus amores. Se não for assim, não tá certo!", declarou Brunna em seus stories. A ex-BBB ainda adicionou, brincando: "Agora vou fazer uma calcinha e um sutiã com a minha cara estampada [também]", anunciou aos risos para a funkeira. No vídeo, Ludmilla surge deitada na cama do casal enquanto mexe no celular, usando um conjunto de camisa e short de pijama na cor coral cheio de desenhos das artistas juntas. Recentemente, as pombinhas decidiram dar o próximo passo em sua relação e começaram o processo de fertilização em vitro para conceber seu primeiro filho. O clipe alcançou até o X, o antigo Twitter, onde internautas aproveitaram para entrar na brincadeira das duas: "Como pode a Ludmilla ser a mulher mais gay do mundo?", indagou um usuário. "Maior marra de durona, mas na verdade toda delicada", admirou outro. "Eu sou exatamente igual à Ludmilla, como pode? Ah, pronto, agora quero um da minha namorada", contou uma terceira. "Coisa mais linda é ver que ela é explicitamente muito fã da mina. Cadê a marrenta agora? Kkk", riu mais uma.