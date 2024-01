Tata Estaniecki faz desabafo sobre aparência após sofrer derrame ocular - Reprodução/Instagram

Publicado 10/01/2024 18:48

Rio - Tata Estaniecki vem atualizando fãs de sua condição de saúde desde que foi diagnosticada com hiposfagma, mas nesta quarta-feira (10), a apresentadora confessou que está até sem vontade de fazer conteúdos por conta de sua aparência. Pelo Instagram, a influenciadora fez um desabafo sincero sobre o famoso "derrame ocular", que é um rompimento nos vasos que deixa o branco dos olhos vermelho como sangue fresco.

"Confesso que eu gostaria de estar gravando mais, mas esse olho me desanima tanto. Ô, bicho feio, véi! Tô me sentindo horrível com esse olho aqui, mas já tá melhorando. Pra quem sempre me pergunta, no Natal estourou um vasinho na parte de cima do meu olho, provavelmente por conta do estresse do fim de ano. E o processo é demorado assim mesmo, o sangue vai descendo e sendo absorvido pelo corpo", contou a mulher do youtuber Júlio Cocielo. Os dois oficializaram sua união em 2018 com uma cerimônia em Punta Cana, e desde então se tornaram pais de Beatriz, de 4 anos, e do Caio, que tem 8 meses.A apresentadora do Podcast 'Pod Delas' gravou os registros diretamente de seu quarto em Orlando, na Califórnia, onde está passando férias ao lado do marido e dos filhos. Além de se divertir no parques de diversão com os herdeiros, os youtubers se uniram ao casal de influenciadores Lucas Rangel e Lucas Bley para aproveitarem as atrações do destino e ajudarem a cuidar dos pequenos.