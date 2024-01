Alexandre Correa e Ana Hickmann - Reprodução/Instagram

Publicado 10/01/2024 17:15 | Atualizado 10/01/2024 17:19

Rio - A briga judicial entre Ana Hickmann e Alexandre Correa ganha mais um capítulo. Após os advogados do empresário acusarem a apresentadora da Record de alienação parental, eles agora afirmam que a irmã dela, Fernanda Hickmann, apropriou-se ilegalmente de R$ 40 mil da empresa da qual ele é sócio.

"Enquanto Alexandre Correa vende objetos pessoais para sobreviver e sofre bullying público e nacional, e após ser injustamente acusado de desviar recursos de seu próprio patrimônio por sua esposa, a cunhada irmã da apresentadora apropria-se ilegalmente de R$ 40 mil (quarenta mil reais) de suas empresas e do lucro pertencente ao casal sem autorização do proprietário sócio da empresa, além disso a indigitada senhora reside com o marido no imóvel do casal sem pagar aluguel ao legítimo proprietário. Quem está sendo realmente roubado nessa história?", diz Enio Murad, advogado de Alexandre.

A defesa de Ana se manifestou através de nota enviada via assessoria de imprensa, nesta quarta-feira, 10, e nega a acusação de apropriação ilegal.

"Fernanda Hickmann é prestadora de serviços do Grupo Hickmann e recebeu a quantia de R$ 40 mil para o pagamento de funcionários, contas e despesas, de maneira contabilizada e comprovável. Não há, portanto, desvio ou apropriação de tais valores. Todos os esclarecimentos estão sendo prestados às autoridades", diz a nota.



Alexandre Correa registrou um boletim de ocorrência na manhã de hoje na 7ª DP (Lapa), em São Paulo. No depoimento, ele diz que o valor de R$ 40 mil foi transferido no dia 18 de dezembro para a conta de Fernanda sem a autorização dele. Ele afirma ainda que a cunhada não possui qualquer relação com a empresa.

A defesa do empresário desistiu do pedido de prisão de Ana Hickmann enviado à Justiça após a apresentadora entregar o filho para passar as férias escolares com o pai nesta terça-feira, 9.

Segundo a assessoria de Hickmann, o Judiciário e o Ministério Público rejeitaram todas "as solicitações infundadas de Alexandre Correa, ou seja, foram negados tanto o pedido de busca e apreensão do filho, quanto o pagamento de multa diária em caso de descumprimento da ordem de visitação da criança com o pai, uma vez que a apresentadora está atendendo rigorosamente todas as decisões".



"Conforme havia sido previamente combinado com os advogados de Alexandre, desde a última terça-feira (9), ele está passando as férias com o filho. Haverá a audiência de Conciliação no próximo dia 31 e esperamos um desfecho positivo para todos os envolvidos, sempre priorizando o bem-estar da criança", diz um trecho da nota enviada à imprensa.