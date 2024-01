Maria Gadú e sua filha, Alice - Reprodução/Instagram

Publicado 10/01/2024 15:38

Rio - A cantora Maria Gadú, de 37 anos, usou suas redes para se declarar para a filha, Alice, às vésperas do primeiro aniversário da pequena. Nesta quarta-feira (10), internautas ficaram encantados com um registro da artista escovando os dentes ao lado da herdeira e foram aos comentários para elogiar a fofura da bebê.

"E no vendaval do tempo, sexta essa pequena fará um aninho. 365 brilhantes que ela nos presenteia. Esperta com seus 5 dentinhos, já está aprendendo a escová-los. Um amor. Um grande amor", escreveu a dona do hit 'Shimbalaiê' na legenda da publicação. No clique, a compositora surge sentada na frente de sua primogênita enquanto as duas escovam os dentes no chão do banheiro da casa da família. Alice é fruto do relacionamento da musicista com a atual namorada, Ana Paula Popi, mas foi gerada pela irmã de Maria, Vanessa Corrêa.Apesar de só ter aparecido no perfil da mãe pela primeira em novembro do ano passado, a pequena já conquistou um lugar no coração dos seguidores da cantora, que expressaram seu carinho na postagem: "Que lindo! A gente cresce tanto estando ao lado de uma criança... Elas nos ensinam tanto", refletiu uma pessoa. "Aqui em casa temos uma Alice também, com 2 aninhos e muitos dentinhos. Elas são umas bênçãos, né?", contou outra. "O tempo voa mesmo! Os pezinhos dela são uma graça, não aguento. Tudo de luz pra essa princesa", desejou uma terceira. "Eba! Parabéns! 1 aninho é sempre muito simbólico. Viva!", exclamou mais uma.