10/01/2024

Rio - Bárbara Evans respondeu às críticas que tem recebido sobre sua maternidade. Nesta terça-feira (09), ela rebateu um internauta que disse que ela não passa muito tempo com os filhos gêmeos , de um mês.

"A sua interação com os gêmeos é tão pouca", disse ele. "Vocês julgam tanto, né? Acham que a vida é só o Instagram? Não, não é. Quando eu estou com eles, eu não filmo. Não preciso provar que estou com eles", ela falou.

"E outra, eu tenho uma filha de um ano e nove meses que precisa de mais atenção do que eles. Eles não vão lembrar de nada agora, mas ela vai. E eu não devo satisfação sobre o que eu faço ou deixo de fazer. Sou uma mãe maravilhosa e não tenho dúvidas disso, tanto para Ayla, quanto para eles", acrescentou.

Ela ainda pediu por mais empatia e reforçou que sua rotina é cansativa. "Vocês não acham que a nossa cabeça já fica louca, dividida? E vocês ainda têm coragem de julgar mais ainda uma mãe de três? Empatia! Fora ser mãe de três, eu sou esposa e trabalho. Não fico de pernas para o alto pensando na morte da bezerra", concluiu.