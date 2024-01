Ary Mirelle mostra bastidores de ensaio gestante com João Gomes - Reprodução/Instagram

Publicado 10/01/2024 14:52

Rio - Ary Mirelle compartilhou um vídeo dos bastidores do ensaio gestante com João Gomes. O casal posou sem blusas e a influenciadora ganhou até um beijo do noivo na barriga em um dos cliques.

fotogaleria

O casal espera o primeiro filho, que se chamará Jorge. "Nossa contagem regressiva", escreveu Ary na legenda da publicação.

"Lindos", comentou Carla Perez. "Uau. Que lindos", disse Vanessa da Mata. "A família que vocês estão construindo é linda", escreveu uma fã.