Jojo Todynho desabafa sobre elogios falsos sobre seu corpo - Reprodução/Instagram

Publicado 10/01/2024 14:00

"Tem pessoas que são sem noção. A gente consegue ver o que é um carinho espontâneo e o que é um deboche: 'Ai, Jojo, como você está linda, nossa, como está magra, teu corpo está lindo', você vê que tem uma conotação de maldade. Gente, não faça isso, não. O dia que vocês me pegarem no dia que não estou legal vocês vão passar vergonha, porque dou fora. isso é muito feio. Não estou pedindo aprovação de ninguém se estou gorda, se estou magra. Você vem num ar de deboche, é complicado" iniciou ela.Sabe aquele elogio com maldade? E a gente sente, né? Porque energia não mente... Se eu me sentir ofendida, a língua é um chicote porque eu falo mesmo. Para com isso, gente, não faça isso. É muito feio", completou.