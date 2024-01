Priscilla curte dia de sol em Alagoas - Reprodução do Instagram

Publicado 10/01/2024 12:47 | Atualizado 10/01/2024 12:48

Rio - Priscilla, de 27 anos, aproveitou o dia ensolarado, desta quarta-feira, para renovar o bronzeado. A cantora compartilhou um clique, no Instagram Stories, em que aparece de biquíni, em uma praia de São José dos Milagres, em Alagoas, sentada em uma espreguiçadeira e esbanjou boa forma.

Na mesma rede social, a artista também publicou um vídeo em que aparece dançando música eletrônica. "Estou no meu lugar favorito no mundo", escreveu Priscilla na legenda.

No ano passado, a cantora passou por uma mudança radical no visual - apostou em um cabelo vermelho -, e anunciou uma nova fase na carreira. Ela também lançou a música "Quer Dançar", em parceria com o Bonde do Tigrão.