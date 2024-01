Ana Hickmann - Reprodução Instagram

Publicado 10/01/2024 10:38 | Atualizado 10/01/2024 10:50

Rio - A defesa de Ana Hickmann se pronunciou, nesta quarta-feira, sobre as solicitações feitas por Alexandre Corrêa, na última semana, a respeito do compartilhamento da guarda do filho, Alezinho, de 9 anos. Ao definir os pedidos do empresário como "infundados", os advogados da apresentadora afirmam que o Judiciário e o Ministério Público rejeitaram o pedido de busca e apreensão do menino como, igualmente, o acréscimo de multas diárias caso houvesse o descumprimento da ordem de visitação da criança.

"O Judiciário e o Ministério Público rejeitaram, corretamente, todos as solicitações infundadas de Alexandre Correa, ou seja, foram negados tanto o pedido de busca e apreensão do filho, quanto o pagamento de multa diária em caso de descumprimento da ordem de visitação da criança com o pai, uma vez que a apresentadora está atendendo rigorosamente todas as decisões", anunciou a defesa de Ana, acrescentando que todas as decisões tomadas visam a manutenção do bem-estar do menino.



"Conforme havia sido previamente combinado com os advogados de Alexandre, desde a última terça-feira (9), ele está passando as férias com o filho. Haverá a audiência de Conciliação no próximo dia 31 e esperamos um desfecho positivo para todos os envolvidos, sempre priorizando o bem-estar da criança", conclui.

Entenda a briga judicial

Alexandre Correa chegou a solicitar, na última quarta-feira, a prisão de Ana Hickmann em até 24h, alegando alienação parental. Em documento entregue ao juiz de direito da vara de Família e Sucessões do foro de Itu, em São Paulo, o empresário relata que a apresentadora do 'Hoje em Dia' se recusou a entregar o filho deles aos avós paternos para que a criança passasse alguns dias com ele. As informações são da "CNN".

Em nota, Ana Hickmann explicou que foi acordada uma mudança nos dias em que o empresário ficaria com o filho, Alezinho. "A decisão judicial determinou que o período de férias de Alexandre Hickmann Correa com o pai fosse entre 3 e 10 de janeiro, se nada fosse programando anteriormente. Levando em consideração que as férias de Ana Hickmann estavam previamente programadas entre os dias 3 e 7 janeiro, foi então acordado entre os advogados de Ana Hickmann e Alexandre Correa, Dr. Guilherme Valdetaro e Dra. Diva Carla Bueno Nogueira, respectivamente, por telefone, no dia 22/12, a transferência do período para os dias 9 a 17 de janeiro. A determinação será realizada, conforme alinhada entre ambas as partes. As datas de visitação estão sendo cumpridas rigorosamente: 1ª visita: 11/12,2ª visita: 18/12, 3ª visita: 26/12 e a 4ª visita: 03/01", informava.