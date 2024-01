Fabiula Nascimento - Reprodução / Instagram

Publicado 10/01/2024 10:13

Rio - Fabiula Nascimento, de 45 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para celebrar o aniversário de 2 anos dos gêmeos Roque e Raul, frutos de seu relacionamento com Emílio Dantas, de 41. A atriz, que compartilhou alguns registros dos pequenos através do Instagram, ainda aproveitou para fazer uma breve homenagem aos dois.

"Dois anos dos nossos meninos! Tantas emoções. Se eu conseguisse reproduzir em palavras todos os sentimentos, teríamos um livro. Meu peito explode em gratidão! Obrigada, universo", escreveu a artista na legenda das imagens, onde os quatro aparecem reunidos, e os garotinhos posam em frente ao bolo na hora do "Parabéns pra Você".

Durante uma entrevista ao programa "Encontro", no ano passado, Emílio, que está casado com Fabiula desde 2015, explicou a escolha do nome dos gêmeos. "Um é mais pedra e o outro é mais ar, já que Raul é luar ao contrário", disse o ator que, recentemente, trabalhou na série "Fim", do Globoplay.