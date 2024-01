Adriana Bombom celebra aniversário com samba no pé durante ensaio da Grande Rio

Rio - Adriana Bombom aproveitou para comemorar seu aniversário com muito samba no pé, na noite de terça-feira, em um ensaio realizado na quadra da Grande Rio, localizada em Duque de Caxias. A apresentadora e influencer, que recém completou 50 anos, apareceu sorridente ao lado dos amigos e do marido, Adrien Cunha, e esbanjou simpatia durante o evento.

Para a ocasião, Adriana escolheu um vestido vermelho, curtinho, que contava com um decote generoso, brilhos e um detalhe de rosa. Para os acessórios, a apresentadora escolheu itens prateados, junto à uma sandália de salto alto na mesma tonalidade.

