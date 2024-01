Selena Gomez e Taylor Swift no Globo de Ouro 2024 - Reprodução

Selena Gomez e Taylor Swift no Globo de Ouro 2024Reprodução

Publicado 09/01/2024 21:21 | Atualizado 09/01/2024 21:24

Rio - Selena Gomez explicou nesta terça-feira (9), qual era o assunto de sua conversa com Taylor Swift no Globo de Ouro 2024 que viralizou na internet . Durante a premiação, no domingo (7), as duas amigas estavam conversando quando a "loirinha" fez uma cara de espanto com o que a atriz disse.