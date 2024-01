Giovanna Lancellotti e o namorado, Gabriel David, em Fernando de Noronha - Reprodução/Instagram/Iaponã

Publicado 09/01/2024 19:04

Rio - A atriz Giovanna Lancellotti posou em clima de romance com o namorado, Gabriel David, e deixou seguidores admirados com suas curvas. Nesta terça-feira (09), a artista admitiu estar com saudades do amado e do destino em que os dois tiraram as fotos, Fernando de Noronha.