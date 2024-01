Léo Santana resgata clipe de casamento com Lore Improta para comemorar os 7 anos ao lado da amada - Reprodução/Instagram

Publicado 09/01/2024 17:43

Rio - O cantor Léo Santana e a mulher, Lore Improta, se declararam um para o outro no aniversário de sete anos de relacionamento do casal. Nesta terça-feira (9), os pombinhos publicaram vídeos no Instagram para celebrarem o dia especial e mostrarem que seu amor continua intacto mesmo com o passar do tempo.