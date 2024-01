Xuxa Meneghel foca no treino para se apresentar em 'Navio da Xuxa' e turnê de despedida dos palcos - Reprodução/Instagram

Xuxa Meneghel foca no treino para se apresentar em 'Navio da Xuxa' e turnê de despedida dos palcosReprodução/Instagram

Publicado 09/01/2024 20:14 | Atualizado 09/01/2024 20:18

Rio - A apresentadora Xuxa Meneghel já começou os preparativos para se apresentar nos shows de sua turnê de despedida e do 'Navio da Xuxa'. Nesta terça-feira (09), a eterna "rainha dos baixinhos" mostrou sua determinação durante um treino com o personal Chico Salgado, conhecido por orientar celebridades como Bruno Gagliasso, Angélica e Grazi Massafera.

"Me preparando pro @naviodaxuxa e pra turnê...", escreveu a loira na legenda da publicação. No vídeo, a atriz aparece em sua casa, usando top e short de ginástica pretos ao fazer um exercício que mistura levantamento de pesos com agachamento. O cruzeiro em comemoração do Carnaval vai acontecer dos dias 22 a 26 de fevereiro, mas a última turnê da cantora pelo país ainda não tem data marcada, apenas previsão de começar em 2024.



Seguidores e amigos da ex-modelo logo foram aos comentários para enviar mensagens de motivação à Xuxa: "Uau", admirou a apresentadora Eliana. "Sua gostosa", elogiou a atriz Fernanda Paes Leme. "Maravilhosa!!! Amo que amo", contou a influencer Thais Fersoza. "Gataaa", exclamou a humorista Dani Calabresa. "60 anos com corpinho de 20. Essa é a rainha!! Linda!", afirmou uma pessoa. "Olha ela toda sarada. Gracyanne Barbosa que se cuide", brincou outra. "Você nos motiva, Xu! Respeita esse abdômen, Brasil", disse uma terceira.