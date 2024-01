Simony - Reprodução/Instagram

SimonyReprodução/Instagram

Publicado 09/01/2024 18:52

Rio - Simony publicou nas redes sociais nesta terça-feira (09), uma sequência de fotos onde aparece em uma piscina.

fotogaleria

"Hoje eu estava refletindo. Vocês não têm ideia da importância de poder tomar um sol, entrar na piscina, curtir meus filhos. Eu achei que jamais faria tudo isso. Deus é bom o tempo todo. Eu sou só gratidão", ela escreveu na legenda da postagem.

"Como vocês sabem, tive uma toxicidade nos rins e, por isso, fui obrigada a parar com a imuno. Hoje é dia de agradecer a Deus mais uma vez por me permitir estar aqui e seguir com meu tratamento, que ainda tem mais dois anos pela frente", explicou ela, que foi diagnosticada em 2022.