Jaquelline Grohalski e Lucas Souza comemoram dois meses de namoro em hotel luxuoso de São PauloReprodução/Instagram

Publicado 09/01/2024 15:27 | Atualizado 09/01/2024 15:28

Rio - A vencedora da 'Fazenda 15', Jaquelline Grohalski, celebrou os primeiros dois meses do seu relacionamento com o ex-peão Lucas Souza. Nesta terça-feira (09), o casal debochou de seus críticos e encantou internautas com um ensaio de fotos românticas.

"Pra existir história, tem que existir verdade. Dois meses com o mozão #jallu", escreveu a artista na legenda da publicação. Nos cliques, os dois aparecem usando roupões brancos combinado enquanto trocam carinhos na varanda de um quarto do hotel 'Palácio Tangará', em São Paulo. Lucas e Jaquelline se conheceram dentro do programa da Record e estão juntos desde então.O ex-militar aproveitou os comentários do post para ostentar sua felicidade com a amada e caçoar das pessoas que não acreditaram no casal. "Pra quem falou que não ia durar um mês. Tamo em dois já", comemorou o ex-marido da funkeira Jojo Todynho.Outros perfis da plataforma também decidiram mostrar seu apoio aos influenciadores na postagem: "Os mais lindos! Que Deus blinde vocês de qualquer maldade alheia. Amo", disse uma fã. "Hoje meus amores estão completando dois meses de namoro! Parabéns, meus lindos, que papais do céu abençoe muito vocês", desejou outra. "Que casalzão lindo. Parecem personagens da Disney", elogiou um terceiro.