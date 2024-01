Igor Rickli e os três filhos - Reprodução / Instagram

Igor Rickli e os três filhosReprodução / Instagram

Publicado 09/01/2024 13:21

Rio - Igor Rickli, de 40 anos, usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para detalhar o processo de adoção de dois de seus filhos com Aline Wirley, de 42. O ator, que já é pai de Antônio, de 9 anos, publicou um registro em que aparece ao lado do outro herdeiro e refletiu sobre as "trocas profundas" realizadas durante a adaptação das crianças.

fotogaleria

"Alguns acessos de gana, exercícios de fono, trocas profundas para liberar resistências, olho no olho. Com muita verdade, amor e confiança, a gente vem construindo uma relação sadia com promessas de que se num passado houve sofrimento, daqui para frente só terão alegrias!", garantiu o artista na legenda do post no Instagram.

Nos comentários, inúmeros seguidores aproveitaram para enaltecer Igor e sua família. "Sorte dessas crianças, ter encontrado esses pais maravilhosos!", escreveu uma admiradora. "Um homem lindo por dentro e por fora com capacidade de chegar sozinho onde desejar... Mas a empatia e humildade são seu maior talento", disse outra. "Difícil curar feridas de quem já sofreu muito na vida... Mas não impossível! Que dê tudo certo!", desejou uma fã.