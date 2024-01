Gil do Vigor faz desabafo após ser levado, mais uma vez, para salinha da imigração em aeroporto nos EUA - Reprodução / Instagram

Gil do Vigor faz desabafo após ser levado, mais uma vez, para salinha da imigração em aeroporto nos EUAReprodução / Instagram

Publicado 09/01/2024 10:53

Rio - Gil do Vigor, de 32 anos, usou as redes sociais, na manhã desta terça-feira, para detalhar a experiência de ser parado pela imigração ao chegar nos Estados Unidos, país em que realiza seu PhD em Economia. O ex-BBB definiu a situação como "humilhante" e contou, através dos stories do Instagram, que esta não é a primeira vez que é levado para a famosa "salinha" da polícia norte-americana ao desembarcar no aeroporto.

"Toda vez a mesma palhaçada de me levarem para a sala de verificação. Sério, eu quero muito meu PhD, mas cansa às vezes", desabafou ele, que demonstrou estar visivelmente abalado com a situação.

"Eu fico com vontade de chorar. É muita vergonha. Muito humilhante! Hoje foi o dia mais humilhante. A mulher me mandou ficar em pé, o povo passando e me vendo e pensando: 'Nossa o que esse cara fez?". Fiquei lá em pé uns vinte minutos. Depois o homem veio, abriu o computador e disse: 'Você pode ir'. Palhaçada isso! Toda vez tenho que passar por isso, estou cansado. Toda vez sendo tratado como lixo", lamentou o economista.

Por fim, Gil contou que chegou a se defender das desconfianças das autoridades estadunidenses. "Eu falei: 'Não sou bandido, não sou criminoso para toda vez passar por isso. É a minha cara? O que está acontecendo, por quê toda vez tenho que passar por isso?'. Me deixaram plantado em pé, uma humilhação. Estou aqui fazendo um PhD, sou um homem íntegro e direito", concluiu.