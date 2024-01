Alexandre Correa e Ana Hickmann - Reprodução / Instagram

Alexandre Correa e Ana HickmannReprodução / Instagram

09/01/2024

Rio - A defesa de Alexandre Correa desistiu do pedido de prisão de Ana Hickmann enviado à Justiça após a apresentadora entregar o filho para passar as férias escolares com o pai nesta terça-feira, 9.

"Considerando que na data de hoje foi cumprida a ordem judicial, a defesa de Alexandre comunicou os fatos a r. Juíza da causa e foram suspensos os pedidos de prisão e outras sanções", informou o advogado do empresário, Enio Murad.

"A audiência de conciliação e mediação judicial foi requerida por no mês passado por Alexandre Correa e deferida nos autos de alienação parental na data te hoje", completou ele.

Na manhã de hoje, Murad soltou um comunicando dizendo que depois de 59 dias de comprovada alienação parental e com atraso de sete dias da data que foi determinada pela juíza da Vara de família de Itu, Ana Hickmann cumpre ordem judicial e no início da manhã entregou o filho Alezinho para o avô paterno para que a criança possa passar férias com o pai.

A audiência de conciliação está marcada para acontecer no dia 31 de janeiro.

Briga na Justiça

O ex-casal trava uma batalha judicial desde novembro do ano passado quando após uma briga, a apresentadora da Record acusou Alexandre de agressão. Inicialmente, o menino passaria as férias com o pai dos dias 3 até 9/1, mas como Ana viajou com o filho tentou fazer um acordo para mudar a data.

Após isso, o empresário acionou os advogados que entraram com um pedido de prisão contra a artista alegando alienação parental. A assessoria de Ana se manifestou na segunda-feira, 8, sobre as últimas polêmicas e acusações.

"Nessa segunda-feira (8), Ana Hickmann foi comunicada pelo Conselho Tutelar de Itu sobre uma denúncia anônima, realizada no dia 05/01/2024, sobre divergências nas datas de visitação de Alexandre Hickmann Correa com o pai. A empresária compareceu hoje (8) imediatamente e espontaneamente ao Conselho para prestar os devidos esclarecimentos, demonstrando sua responsabilidade pelo bem-estar, saúde e educação do filho e afastando, portanto, qualquer sugestionamento sobre alienação parental", diz a nota.

Já na manhã desta terça, o advogado de Alexandre afirmou que "sobre as declarações da Apresentadora Ana Hickmann no sentido de que Alexandre Correa (seu ainda marido, pois não estão legalmente separados) estaria adotando "ações tresloucadadas", a defesa afirma que a falta de humildade e bom senso por parte da genitora de Alezinho bem como os reiterados e comprovados atos de alienação parental sãos os únicos fatos que deram causa a interposição de ações judiciais".

"No caso se a mãe em questão cumprisse a ordem judicial e fosse sensível ao manifesto desejo do filho de conviver com o pai nada disso seria necessário. Nós advogados de Alexandre Correa não podemos ser intimidados por declarações como esta. Afinal, o Direito e a Justiça existem exatamente para corrigir essas ilegalidades. Ana acusou o marido em programa de televisão aberto de canalha e ladrão. E quando tem que responder pelos seus atos se esconde e se esquiva por meio de argumentos falsos e típicos do submundo. A advocacia nunca foi uma profissão para covardes e não vamos ser intimidados com essa atitude", disse Enio.