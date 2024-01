Alexandre Correa e Ana Hickmann - Reprodução / Instagram

Alexandre Correa e Ana HickmannReprodução / Instagram

Publicado 06/01/2024 10:35 | Atualizado 06/01/2024 11:02

fotogaleria

Em nota, enviada ao DIA, a defesa de Alexandre, representada pela advogada Diva Carla, afirmou que nunca houve um acordo firmado entre eles e a defesa de Ana Hickmann sobre a alteração na data das férias de Alezinho.

Segundo ela, aconteceu apenas uma tentativa de acordo por parte do Dr. Guilherme, advogado da apresentadora, que não foi firmado uma vez que o empresário "já havia se programado para usufruir do período estabelecido na companhia do filho, tanto que nada diferente do decidido foi levado ao conhecimento do juízo para fins de homologação do suposto acordo", afirmou.

Segundo a advogada, a decisão judicial "determinou que o Sr. Alexandre poderia conviver com filho todas as quartas-feiras e aos fins de semana alternados, assim como, nas férias de janeiro, entre os dias 3 a 10, o que não foi respeitado pela Srª. Ana Hickmann. Transcorridos mais de 50 dias da separação do casal, meu cliente teve acesso ao filho por tão-somente três vezes".

Procurada, a assessoria afirma que fez um acordo com os advogados de Alexandre para transferir o período de férias de Alezinho com o pai e enviou a mesma nota do dia anterior, confira abaixo:

"A decisão judicial determinou que o período de férias de Alexandre Hickmann Correa com o pai fosse entre 3 e 10 de janeiro, se nada fosse programando anteriormente. Levando em consideração que as férias de Ana Hickmann estavam previamente programadas entre os dias 3 e 7 janeiro, foi então acordado entre os advogados de Ana Hickmann e Alexandre Correa, Dr. Guilherme Valdetaro e Dra. Diva Carla Bueno Nogueira, respectivamente, por telefone, no dia 22/12, a transferência do período para os dias 9 a 17 de janeiro. Os advogados da apresentadora foram surpreendidos com esta petição que, de má fé, oculta a mudança alinhada entre as partes. A determinação será realizada. As datas de visitação estão sendo cumpridas rigorosamente: 1ª visita: 11/12; 2ª visita: 18/12; 3ª visita: 26/12; 4ª visita: 03/01", informa a nota.