Ícaro Silva e o ex-namorado, o cantor Izrra Reprodução / Instagram

Publicado 06/01/2024 18:14

Rio - Ícaro Silva, de 36 anos, usou as redes sociais, neste sábado, para celebrar o aniversário de seu ex-namorado, o cantor Izrra. No Instagram, o ator escreveu uma breve homenagem ao ex-participante do "The Voice Brasil" e admitiu que os dois já não estão em um relacionamento.

"Claro que ele nasceu no dia de Reis. Feliz Aniversário pretinho! Voa que o mundo é teu!", escreveu Ícaro na legenda de diversos registros dos dois. Uma hora depois de fazer a publicação, o ator aproveitou para ratificar que está solteiro. "Não, meus amores... Nós não somos mais um casal, mas o amor, o respeito e a admiração são eternos", garantiu.

Em resposta à homenagem feita pelo global, Izrra retribuiu o carinho. "Obrigado pretinho! Você é incrível, eu te amo!", escreveu ele, que havia começado a namorar com Ícaro no Carnaval de 2022.