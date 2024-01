Victoria Beckham aparece sem maquiagem e recebe elogios dos internautas - Reprodução / Instagram

Publicado 06/01/2024 17:51

Rio - Victoria Beckham, de 49 anos, usou as redes sociais, neste sábado, para compartilhar detalhes de sua rotina de cuidados com a pele e garantiu elogios dos seguidores. A estilista publicou um vídeo, através do Instagram, onde aparece de cara lavada ao fazer sua rotina matutina de skincare e impressionou os fãs pela jovialidade.

"Então, estou aqui em Nova York, acabei de limpar meu rosto. Não estou usando maquiagem e vou mostrar para vocês o que faço todos os dias, o que faz parte da minha rotina de cuidados com a pele", explicou Victoria ao aplicar um sérum de sua marca em todo o rosto e indicar aos fãs que não esquecessem de hidratar, sobretudo, a área dos olhos e o pescoço.

Nos comentários do post, usuários aproveitaram para enaltecer a saúde da pele da ex-integrante do Space Girls. "Apenas gostei de ver uma linda mulher se tratando como uma rainha", escreveu um admirador. "Você é linda com ou sem maquiagem", disse outro. "Ela parece ter 20 anos", apontou uma terceira.



Casada com David Beckham desde 1999, Victoria é mãe de Brooklyn, de 24 anos, Romeo, de 21, e Cruz, 18.