Bruna Biancardi celebra três meses da filha MavieReprodução

Publicado 06/01/2024 11:53 | Atualizado 06/01/2024 11:53

Rio - Bruna Biancardi celebrou, neste sábado (6), os três meses de vida da filha Mavie, fruto de seu relacionamento com Neymar. No Instagram, a influenciadora compartilhou um registro fofo da pequena usando óculos de sol e encantou os seguidores.

"Minha duplinha. Feliz três meses, filha!", escreveu Bruna na legenda da publicação. "Essa foto está demais", comentou Tamy Contro, ex-mulher de Projota. "Que fofura", disse uma internauta.

Confira:

Na quarta-feira (3), Bruna compartilhou um vídeo da filha tentando engatinhar. Com a ajuda de uma almofada de suporte, Mavie apareceu brincando no tapete e conseguiu se movimentar pelo chão. "Tempo, vai com calma, por favor", escreveu a influenciadora.