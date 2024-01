Anitta usa look dourado e rosa durante 'Ensaios', em Salvador

Rio - Anitta, de 30 anos, garantiu inúmeros elogios na web ao usar um look dourado e rosa durante o "Ensaios da Anitta", neste sábado, na cidade de Salvador, na Bahia. O evento, comandado pela cantora, é uma espécie de aquecimento para o Carnaval 2024 e conta com a presença de inúmeros famosos.

O look escolhido pela Poderosa faz referência à Porto da Pedra, escola de samba de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e contou com inúmeros detalhes em pedraria, além de penas e uma bota dourada, de salto alto e bico fino, repleta de brilhos. Na cabeça, Anitta ainda optou por uma espécie de coroa, que seguia a mesma paleta de cores da roupa.

No X, antigo Twitter, admiradores da artista aproveitaram para enaltecer o visual. "A maior!", escreveu uma internauta. "Ela está muito linda!", opinou outra. "Tanto orgulho da nossa brasileira!", pontuou mais um. "Rainha!", disse ainda uma fã.

Abrindo essa temporada 2024 do meu carnaval, com o tema “Escolas de Samba”, vim fantasiada em homenagem à “Porto da Pedra”, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro! pic.twitter.com/VEwRHRvJ1a — Anitta (@Anitta) January 6, 2024

