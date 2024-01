Claudia Raia encanta ao mostrar fotos do filho vestido de esqueleto - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 06/01/2024 16:04

Rio - Claudia Raia encantou os seguidores ao compartilhar, neste sábado (6), uma série de fotos do filho caçula Luca, de 10 meses, em pé e com roupa de "esqueleto". O pequeno é fruto do relacionamento da atriz com Jarbas Homem de Mello.

"Bom dia, 'pexual'", escreveu Claudia na legenda. Nos comentários da publicação, famosos falaram sobre a fofura dos registros. "Bom dia, como sou lindo!", disse Mariana Ximenes. "Own, em pézinho", pontuou Heloísa Perissé. "Lindo", afirmou Ary Fontoura.

Os seguidores anônimos da atriz também comentaram. "Uma roupinha de esqueleto", destacou uma internauta. "Pronto, já alegrou o dia", disse outra.

Confira: