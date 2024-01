Ivete Sangalo expõe suposto affair de Anitta - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 07/01/2024 12:43

Rio - Ivete Sangalo foi uma das convidadas do "Ensaios da Anitta", que aconteceu neste sábado (6), em Salvador. No palco, a cantora expôs um suposto affair de Anitta e revelou, inclusive, que ele seria seu vizinho.

"Ele está aqui que eu vi. Esse menino que você está pegando é meu vizinho. Ele está bem aqui. Está sim porque eu conheço ele. Pera aí que eu vou mostrar para o Brasil quem é ele. É um gatinho. Vou dizer o nome dele", brincou Ivette, levando Anitta aos risos.

Em seguida, a baiana revelou que seu filho mais velho contou que está por dentro da novidade. "Marcelo falou: 'Mãe eu sei com quem Anitta está ficando", disse.

Confira:

Ivete “esse menino que você tá pegando é meu vizinho e sai Ivete atrás do vizinho para mostrar quem Anitta tá pegando kkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/tmgmYeQwqz — trilogia (@tuitaverdade) January 7, 2024'

Solange Almeida e Dilsinho também se apresentaram no evento carnavalesco da poderosa, que esse ano tem como tema as escolas de samba cariocas. No Rio, o "Ensaios da Anitta" acontece no dia 21 de Janeiro, no Jockey Club Brasileiro, na Zona Sul da Cidade.