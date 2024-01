Juliette publica vídeo andando de moto - Reprodução

Juliette publica vídeo andando de motoReprodução

Publicado 07/01/2024 16:26

Rio - Juliette publicou, neste domingo (7), um vídeo andando de moto e ganhou diversos elogios dos internautas. No Instagram, a cantora compartilhou o momento que aparece com carros a seguindo para fazer sua segurança.

"Sai da frente", escreveu Juliette na legenda da publicação. Nos comentários, famosos e anônimos reagiram ao registro. "Motomami", disse Carolina Dieckmann. Já um fã, afirmou: "Tem que respeitar essa pilota", enquanto elogiou: "Maravilhosa".

Confira:

Em novembro do ano passado, a cantora compartilhou uma conversa de Juliana Paes preocupada com a amiga andando de moto sozinha. "Eu fico morrendo de medo de você nessa moto. Pode me chamar de velha, mãe velha. Você, pelo amor de Deus, o problema são os outros. Você não sai com essa moto em qualquer lugar, sem gente, sei lá, te dando uma guarita, pelo amor de Deus porque esse Rio de Janeiro está muito maluco", disse a atriz.