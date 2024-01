Eliezer - Reprodução / Instagram

Publicado 07/01/2024 14:31

Rio - Eliezer se revoltou, neste domingo (7), com uma internauta que o acusou de dar golpe em Viih Tube após ele contar que firmou sociedade com a influenciadora. No X, antigo Twitter, o pai de Lua afirmou que vai levar o caso para a Justiça.

"A Viih Tube levou um golpe tão grande do Eliezer que até eu que não gosto dela estou com pena. Quando ela acordar a briga vai ser tão feia, podem esperar e me cobrar", escreveu a tuiteira na rede social.

Eliezer, então, rebateu: "Pena você deveria é ter de você e dinheiro também porque agora você vai provar em juízo o golpe que eu dei nela e que você contou para os seus 25k de seguidores e a briga na justiça não vai ser feia, vai ser muito fácil. Nos vemos lá", disse.

Pena você deveria é ter de você e dinheiro também pq agora você vai provar em juízo o golpe que eu dei nela e que você contou para os seus 25k de seguidores e a briga na justiça não vai ser feia, vai ser muito fácil. Nos vemos lá https://t.co/ICuz0m8Tgg — Eliezer (@eliezer) January 7, 2024

No sábado (6), Eliezer utilizou o story do Instagram para avisar que ele e Viih Tube agora dividem o mesmo escritório profissional. "Hoje estamos fazendo a mudança do nosso escritório novo. Para quem não sabe, a gente juntou os trapos na (vida) amorosa (casamos) e na profissional (nossa equipe agora para tudo é uma só). Um passo que passamos o ano inteiro planejando e sonhando com ele. Hoje demos início. Já temos a 'Seu Baby Tube' juntos e agora vamos crescer juntos. Porque casamento é parceria e parceria é isso, um pelo outro. Que Deus abençoe", escreveu.