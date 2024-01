Paulo André e Jade Picon em Noronha - Reprodução

Paulo André e Jade Picon em NoronhaReprodução

Publicado 07/01/2024 10:29

Rio - Paulo André compartilhou, neste sábado (6), uma foto ao lado de Jade Picon, com quem viveu um affair durante participação no BBB 22. O registro levou os fãs do ex-casal à loucura, que vibraram pelo reencontro.

fotogaleria

"De acordo com as últimas horas aqui em Fernando de Noronha", escreveu o atleta, publicando uma série de fotos no arquipélago paradisíaco em Pernambuco. Nos comentários, Jade, por sua vez, comentou emojis de corações.

Já os admiradores dos dois, não deixaram de comemorar o registro. "Sem estruturas para Jadré em Noronha", escreveu uma internauta, se referindo ao "shipper" do ex-casal. Apesar do romance vivido na casa mais vigiada do Brasil, Jade e Paulo André já revelaram que agora são apenas amigos.

"Jadré está vivíssimo", disse outra. "Ah, estão me deixando sonhar", afirmou uma fã.

Confira: