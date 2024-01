Halle Bailey - Reprodução / Instagram

Publicado 07/01/2024 16:51

Rio - Halle Bailey, de 23 anos, usou as redes sociais, neste domingo, para anunciar o nascimento de seu primeiro filho, Halo, fruto do relacionamento com o rapper DDG, de 26. A atriz e cantora, que atuou como Ariel no live-action de "A Pequena Sereia" (2023), compartilhou uma imagem em que aparece segurando uma das mãos do bebê e aproveitou para homenagear o pequeno.

"Apesar de estarmos nos primeiros dias do ano novo, a melhor coisa que 2023 poderia ter feito por mim foi trazer meu filho... Bem-vindo ao mundo, meu Halo! O mundo está desesperado para te conhecer", escreveu a artista na legenda do post.

Nos comentários, famosos aproveitaram para enviar mensagens de carinho aos dois. "Parabéns, mãezinha! Seja bem-vindo ao mundo, doce Halo! Que bênção! [Com o nascimento] É quando a vida fica ainda melhor", disse Khloé Kardashian. "Bem-vindo à Terra, Halo! Estávamos esperando por você! Parabéns, mamãe!", afirmou Nicki Minaj. "Bem-vindo ao mundo, bebê Halo!", escreveu ainda a cantora Tinashe.