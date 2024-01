Giulia Costa - Reprodução / Instagram

Giulia CostaReprodução / Instagram

Publicado 06/01/2024 16:43

Rio - Giulia Costa, de 23 anos, usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para compartilhar novos cliques em que aparece de biquíni. A jovem, que é fruto do antigo relacionamento entre os atores Flávia Alessandra e Marcos Paulo (1951-2012), ainda aproveitou para fazer uma reflexão sobre amor próprio, e garantiu inúmeros elogios dos seguidores.

"Não preciso de mais nada para ser feliz!", escreveu Giulia na legenda dos cliques, tirados durante uma viagem à região Nordeste do Brasil.

"Amo gente real! Famosos que são 'gente como a gente' me interessam. Adoro suas publicações e fotos!", comentou um internauta no post da artista. "Mulher, eu te acho tão linda e plena!", escreveu outra. "Você é tão linda! Fico me perguntando o porquê de a maioria das mulheres se privarem de tantas coisas para ficarem tão magras, como se o fato de estarem assim as fizessem mais bonitas. Muito triste e supernegativa essa influência, principalmente com relação às adolescentes e jovens", ponderou uma admiradora.