Vanessa Lopes, Gabriel Medina e Yasmin BrunetReprodução / Instagram

Publicado 06/01/2024 11:44

Rio - Gabriel Medina já declarou sua torcida para o 'BBB 24'. Nesta sexta-feira (5), o surfista deixou um comentário na publicação em que anunciava Vanessa Lopes como participante do reality. Porém, o que chamou a atenção dos internautas foi o fato dele ter ignorado Yasmin Brunet , com quem foi casado por dois anos e não se dá bem com a tiktoker, que, segundo rumores, já ficou com o atleta.

"Little Nessa", "Nessinha", traduzido para o português, seguido de uma sequência de emojis de fogo, dizia o comentário deixado por Medina na publicação. Não demorou e os internautas logo começaram a criar teorias e questionar o atleta por sua torcida. "Eita p*rra", escreveu um perfil. "Eita, já sabemos de que lado você está", afirmou outro. "Polêmico kkkk", disse um terceiro.

Yasmin Brunet foi casada com Gabriel Medina entre 2020 e 2022. Após a separação, Vanessa Lopes foi apontada como affair do surfista e, embora tenha negado os rumores, na web há vários registros dos dois juntos. Depois disto, a modelo teria deixado de seguir a tiktoker nas redes sociais. As duas chegaram a trocar farpas na web.

Em entrevista ao Gshow, Vanessa Lopes havia revelado que esperava a torcida de Gabriel Medina quando entrasse na casa do 'BBB'. Além do surfista, ela conta com o apoio de famosos como Lucca Picon, Juliano Floss, Vivi Wanderley, Clara Garcia e João Guilherme.