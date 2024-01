Mariana Goldfarb posta cliques em Fernando de Noronha - Reprodução / Instagram

Publicado 06/01/2024 09:46

Rio - Mariana Goldfarb aumentou a temperatura da web, neste sábado (6), ao publicar uma sequência de fotos curtindo uma das praias paradisíacas de Fernando de Noronha, destino escolhido por várias celebridades para aproveitar as férias do início do ano.

No Instagram, a modelo, de 33 anos, abriu parte do álbum de fotos da viagem. "Quero a palavra que sirva na boca dos passarinhos", escreveu ela na publicação. Nos comentários, os internautas não economizaram nos elogios.

"Gata por fora e dentro", escreveu um perfil. "Mari, você é perfeita. Que mulher linda!", elogiou outro. "Exuberância em alto nível, em outro patamar", exaltou um terceiro.