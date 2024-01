Francine Caroline e o marido, João Carreiro, morto na última quarta-feira - Reprodução / Instagram

Francine Caroline e o marido, João Carreiro, morto na última quarta-feiraReprodução / Instagram

Publicado 06/01/2024 20:38

Rio - Francine Caroline, viúva de João Carreiro, usou as redes sociais, neste sábado, para desabafar sobre a saudade que tem sentido do marido, que morreu aos 41 anos. "Cadê meu amor que quando eu sinto dor me socorre?, cadê o meu colo que quando eu choro me acolhe?", escreveu ela através dos stories do Instagram.

João não resistiu à uma cirurgia, realizada na última quarta-feira, a fim de colocar uma válvula no coração. O sertanejo, que fazia dupla com o cantor Capataz, chegou a contar detalhes do procedimento aos fãs.

"Vou passar por um procedimento médico, vou fazer uma cirurgia no coração e dizer que vou ficar alguns dias fora da internet da vida. Só pra deixar vocês cientes da parada, só pra dizer que já deu tudo certo", disse, na ocasião.