Yasmin Brunet é confirmada no Camarote do BBB 24 - Divulgação/Globo

Yasmin Brunet é confirmada no Camarote do BBB 24Divulgação/Globo

Publicado 05/01/2024 16:20 | Atualizado 05/01/2024 16:57

Rio - A modelo Yasmin Brunet foi anunciada no "Big Day" desta sexta-feira (5) como nova participante do Camarote do BBB 24. Ao longo do dia, 18 nomes serão divulgados dos brothers que entrarão no reality show da Globo que estreia na próxima segunda-feira (8).

fotogaleria

A filha de Luiza Brunet tem 35 anos e é carioca. Começou a carreira aos 13 anos, com o apoio da mãe e desfilou pela primeira vez na São Paulo Fashion Week. Aos 17, foi morar em Nova York, nos Estados Unidos, onde morou por nove anos para se dedicar às passarelas.

Como modelo fotográfica, representou diversas marcas internacionais e, durante a carreira, estampou capas de revistas e participou de semanas de moda no Brasil e no exterior. Ela também trabalhou como atriz, em 2015, na novela ‘Verdades Secretas’.

Yasmin é vegana, tem uma marca de produtos de cabelo, já foi casada co o surfista Gabriel Medina e namorou recentemente MC Daniel.



"Sou completamente maluca, mas uma maluca do bem. Não tenho medo de ser quem sou. Sou uma pessoa muito verdadeira, autêntica e excêntrica", diz.

A modelo e influenciadora afirma que por ter que lidar com a exposição desde pequena, já sofreu com mentiras a seu respeito e deste lidar com inverdades sobre seu caráter.

Solteira desde o fim do namoro com MC Daniel, ela diz que tem uma relação bem próxima à família, especialmente com o pai, o argentino Armando Fernandez, a mãe e o irmão, embora não costume postar fotos com Luiza nas redes sociais.

Ela está confiante para encarar o desafio de participar do reality show da Globo e pretende se jogar: “Medo de ser julgada? Vou ser julgada. Medo de ser muito vulnerável? Sei que vai acontecer”.



Uma das novidades da 24ª temporada do Big Brother Brasil é o número de participantes desta edição: ao todo serão 26 pessoas disputando o prêmio milionário dividida em Camarote, Pipoca e Puxadinho.