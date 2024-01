MC Bin Laden é o novo participante do BBB 24 - Divulgação/Globo

MC Bin Laden é o novo participante do BBB 24Divulgação/Globo

Publicado 05/01/2024 14:41 | Atualizado 05/01/2024 15:27

Rio - O "Big Day" desta sexta-feira (5) revelou que MC Bin Laden, 30 anos, é o novo participante do BBB 24. Ao longo do dia, 18 nomes serão divulgados dos brothers que entrarão no reality show da Globo que estreia na próxima segunda-feira (8).

fotogaleria

"Sou um cara muito sincero e um gordinho gostoso", disse o funkeiro no vídeo de apresentação.

O cantor de funk paulista da Zona Leste viveu grandes dificuldades financeiras antes da fama. Já foi vendedor na Rua 25 de Março e trabalhou ofertando produtos de porta em porta.

O sucesso da música "Bin Laden não morreu" deu origem a seu nome artístico. Aos 18 anos, a música “Bololo haha” estourou sua carreira. Em 2015, o hit “Tá tranquilo, tá favorável” viralizou na internet. Com a fama, o funkeiro participou de programas de TV e subiu ao palco de festivais nacionais e internacionais.



O artista comemora que o sucesso na música tenha permitido que ele conhecesse lugares em que nunca imaginou estar e realizou grandes sonhos, como o de conhecer o estádio do Santos. Antes, ele só acompanhava os jogos do time pelo rádio de pilha de seu avô.

O MC diz que é destemido e credita a característica às situações adversas que precisou enfrentar na vida.

“Prefiro curtir e tirar onda a ficar reclamando. Passei dificuldades, mas sempre soube que as coisas iam mudar e dar certo”, afirma.

Gosta de estar com a família nas horas vagas, reunir os amigos e fazer um churrasco. “Minha maior conquista é ver a minha família bem e com comida na mesa”, diz. Além disso, Bin Laden conta que é muito sincero e que não gosta de fofoca e falsidade.



Uma das novidades da 24ª temporada do Big Brother Brasil é o número de participantes desta edição: ao todo serão 26 pessoas disputando o prêmio milionário dividida em Camarote, Pipoca e Puxadinho.

MC Bin Laden emagreceu mais de 50 quilos

O funkeiro chegou a pesar 148 quilos. Após sofrer bullying por isso, entrou em um processo de emagrecimento e já emagreceu mais de 50 quilos. Ele também já fez harmonização facial.

"Eu já sofri muito bullying pesado, né? Humilhação. Quando era só brincadeira, zoeira, tirava de letra. Mas é difícil. Emagrecer foi um processo de saúde, de cabeça, de tudo", disse ele em entrevista ao gshow em novembro do ano passado.

Por conta do seu nome artístico, inspirado no terrorista Bin Laden, já teve seu visto negado para os Estados Unidos e pensa em mudar o nome para evitar futuros problemas.