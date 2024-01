Leidy Elin - Reprodução

Leidy ElinReprodução

Publicado 05/01/2024 14:40 | Atualizado 05/01/2024 15:26

Rio - Leidy Elin, de 26 anos, é a primeira integrante do grupo Pipoca confirmada para o "BBB 24". O anúncio foi feito durante esta sexta-feira, na programação da TV Globo. Os apresentadores Tadeu Schmidt e Ana Clara entraram ao vivo nos intervalos comerciais para mostrar detalhes da casa e também anunciar os novos brothers.

fotogaleria

A jovem é de São Gonçalo e para ajudar a família trabalha desde os 14 anos. Sua primeira profissão foi a de manicure e, na mesma época, aprendeu a fazer cabelos e sobrancelha. Hoje, para pagar a faculdade de Direito e complementar a renda de casa, é operadora de caixa e trancista. Quando necessário, vende copos em estádio de futebol. “Faço de tudo um pouquinho. Se tem dinheiro, eu estou indo”, diz. Foi noiva por cinco anos, mas está solteira desde que descobriu que foi traída.

Sua diversão favorita são rodas de pagode e baile charme. Lady Elin se considera compreensiva, comunicativa e conta que faz amigos facilmente, mas admite que não gosta de levar “nãos”. O lado explosivo aflora quando precisa lutar por seu ponto de vista, segundo ela. “Eu não faço a ‘boa moça’ para ninguém. Nem para a minha mãe, que sabe a filha que tem”, declara. A jovem fala que ama cozinhar, mas arrumar a casa não está entre suas tarefas prediletas. Leidy acredita que seu jeito reto e debochado de falar pode afastar alguns, mas não se preocupa: “Acham que eu sou espalhafatosa. Eu não estou nem aí, amigo de todo mundo não é amigo de ninguém”.

Nesta edição, 26 brothers vão viver uma experiência única e disputar o prêmio que poderá chegar a R$ 3 milhões. Além do camarote, formado por famosos, e pipoca, com pessoas anônimas, o "BBB 24" terá um terceiro grupo, o "puxadinho".

Neste domingo, o "Fantástico" apresentará 14 candidatos às demais vagas do reality, ao vivo, sendo sete homens e sete mulheres. Desse grupo, o público poderá escolher dois deles através de uma votação. O resultado será divulgado na segunda. No mesmo dia, os 18 brothers que já estarão confinados vão eleger mais seis pessoas para entrarem na disputa.

A decoração da casa será inspirada em contos de fadas e nas clássicas histórias de ficção. A sala é uma grande biblioteca de castelo, a área externa é de uma floresta encantada, a cozinha da Xepa tem ares de taberna medieval, já a do VIP tem ilusões de ótica e louça com traços de inspiração nos objetos animados de Alice no País das Maravilhas. A residência também contará com um novo quarto, que mistura referências mágicas e astronômicas. Sendo assim, ao todo, serão quatro dormitórios, incluindo o cômodo do líder.