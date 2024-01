Tadeu Schmidt é o apresentador do BBB 24 - Manoella Mello / TV Globo

Tadeu Schmidt é o apresentador do BBB 24Manoella Mello / TV Globo

Publicado 05/01/2024 14:59 | Atualizado 05/01/2024 20:29

Rio - Parte do mistério sobre os participantes do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, que estreia nesta segunda (8), começou a ser desvendado! Os integrantes do reality show estão sendo divulgados durante os intervalos da programação da TV Globo e anúncio é feito pelo apresentador Tadeu Schmidt e Ana Clara, diretamente da casa mais vigiada do Brasil. Ao todo, 18 integrantes da 'nave louca' serão revelados.

fotogaleria

Após muitas especulações, Yasmin Brunet está garantida no elenco do 'Camarote'. No Instagram, Luiza Brunet declarou a torcida pela filha. "Estou torcendo demais para ela, para ela ser autêntica, verdadeira, simpática. Pra ela ser a mulher que sempre foi, que inspira e me sinto muito orgulhosa de ser sua mãe. Muito sucesso". Dono do hit 'Tá tranquilo, tá Favorável', MC Bin Laden, a influenciadora digital Vanessa Lopes e o altela paralímpico Vinicius Rodrigues foram outros nomes anunciados.

Já Leidy Elin faz parte do 'Pipoca'. Ela tem 26 anos e é de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. No X, antigo Twitter, os internautas compararam a operadora de caixa e trancista com a atriz Clara Moneke. Na 'Maratona Big Day', no "Gshow", a artista, que deu vida a Kate, em "Vai na Fé", reagiu: 'Já temos uma vencedora'. Os internautas também acreditam que o cantor Lucas Pizane, de 22 anos, é uma mistura entre o jogador Arrascaeta e o cantor Livinho.

O cozinheiro Maycon, de 35 anos, a fisioterapeuta Deniziane, de 29, o comissário de voo Marcus Vinicius, de 30; a vendedora Beatriz, de 23, o estudante de engenharia agrícola Matteus , de 27, o executivo de contas internacional Nizam, de 32, a assistente social Giovanna, de 24, a modelo Alane, de 24, também integram o grupo dos anônimos.

Neste domingo, o "Fantástico" apresentará 14 candidatos às demais vagas do reality, ao vivo, sendo sete homens e sete mulheres. Desse grupo, o público poderá escolher dois deles através de uma votação. O resultado será divulgado na segunda. No mesmo dia, os 18 brothers, que já estarão confinados, vão eleger mais seis pessoas para entrarem na disputa pelo prêmio que poderá chegar a R$ 3 milhões.

Conheça os participantes:

Leidy Elin (Pipoca): A operadora de caixa e trancista tem 26 anos e é de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Quando necessário, vende copos em estádio de futebol. Sua diversão favorita são rodas de pagode e baile charme. Ela, que é estudante de direito, perdeu o pai quando tinha oito anos. É flamenguista, tem três tatuagens, foi noiva por cinco anos e o maior tempo que ficou sem sexo foram três meses. Considera-se compreensiva, comunicativa e conta que faz amigos facilmente, mas admite que não gosta de levar “nãos”. O lado explosivo aflora quando precisa lutar por seu ponto de vista.

MC Bin Laden (Camarote): O dono do hit "Tá tranquilo, tá favorável" tem 30 anos e é natural de São Paulo, capital. Antes da fama, já passou fome e enfrentou mais dificuldades ao ser expulso de casa aos 11 anos. Foi vendedor na Rua 25 de Março e trabalhou ofertando produtos de porta em porta. Já pesou 148 quilos, sofreu bullying por isso e já emagreceu mais de 50 quilos. Ele, que considera Bruna Marquezine a mulher mais linda do Brasil, também fez harmonização facial. Considera-se destemido e credita a característica às situações adversas que precisou enfrentar na vida. Nas horas vagas, prefere estar com a família, reunir os amigos e fazer um churrasco.

Maycon (Pipoca): Natural de Tijucas, Santa Catarina, ele trabalha como cozinheiro escolar em Balneário Camboriú. Casou-se aos 20 anos. Ele e a mulher, Franciane, sonham em ser pais. Foi o primeiro dos seis irmãos a se formar no ensino superior. Também já trabalhou como gogo boy em uma boate; se define heterossexual após experiências com outros rapazes na adolescência, tinha crush no Lucas Lucco pelo estilo de vida do cantor e tem João Vicente de Castro um de seus grandes ídolos. De alto-astral, gosta de festas e seu hobby é participar de bailes de rodeio. Com seu jeito acelerado, diz incomodar-se com quem é mais devagar.

Yasmin Brunet (Camarote): A modelo tem 35 anos e é do Rio de Janeiro. Filha da também modelo Luiza Brunet, a loira já foi casada com o surfista Gabriel Medina e se relacionou com famosos como MC Daniel, Kayky Brito, Sergio Hondjakoff e Luan Santana. Como modelo fotográfica, representou diversas marcas internacionais e, durante a carreira, estampou capas de revistas e participou de semanas de moda no Brasil e no exterior. Também fez um trabalho como atriz, em 2015, na novela "Verdades Secretas". Vegana, tem uma marca de produtos de beleza cruelty-free – cujos testes não são feitos em animais. A artista se define 'muito verdadeira, autêntica e excêntrica'. Pratica ioga e tem o apelido de sereia. : A modelo tem 35 anos e é do Rio de Janeiro. Filha da também modelo Luiza Brunet, a loira já foi casada com o surfista Gabriel Medina e se relacionou com famosos como MC Daniel, Kayky Brito, Sergio Hondjakoff e Luan Santana. Como modelo fotográfica, representou diversas marcas internacionais e, durante a carreira, estampou capas de revistas e participou de semanas de moda no Brasil e no exterior. Também fez um trabalho como atriz, em 2015, na novela "Verdades Secretas". Vegana, tem uma marca de produtos de beleza cruelty-free – cujos testes não são feitos em animais. A artista se define 'muito verdadeira, autêntica e excêntrica'. Pratica ioga e tem o apelido de sereia.

Lucas Pizane (Pipoca): É cantor e estudante de produção cultural. Tem 22 anos e nasceu em uma vila de pescadores em Itaparica, na Bahia. Mudou-se com a família para Salvador ainda na infância. Em função do trabalho da mãe, educadora, conseguiu bolsas em boas escolas. Atualmente, faz shows solo pelas noites de Salvador e cria conteúdo para as redes sociais. Se define extrovertido, espontâneo e sincero. Nunca comemorou seus aniversários por causa de um trauma de infância, não sabe andar de bicicleta, usa a fofoca como arma de conquista e só faz xixi sentado no banheiro da sua casa.

Deniziane (Pipoca): É fisioterapeuta e tem 29 anos. Natural de Esmeraldas e moradora de Belo Horizonte, em Minas Gerais, ela foi atleta de vôlei e no esporte conseguiu patrocínio e uma bolsa de estudos em um colégio particular. Saiu de casa aos 18 anos em busca de melhores condições financeiras e hoje, solteira, divide apartamento na capital de seu estado com o filho de dois anos e uma amiga. Por não gostar tanto de seu nome, prefere ser chamada pelo apelido Anny. Adorar baladas e festas. Gosta de ser o centro das atenções. Considera-se competitiva e muito agitada. Tem uma irmã gêmea, aumentou o bumbum, já ficou com o Diogo Pretto, ex-participante do 'BBB 11' e tem crush em José Loreto, Cauã Reymond e Livinho. É fisioterapeuta e tem 29 anos.Natural de Esmeraldas e moradora de Belo Horizonte, em Minas Gerais, ela foi atleta de vôlei e no esporte conseguiu patrocínio e uma bolsa de estudos em um colégio particular. Saiu de casa aos 18 anos em busca de melhores condições financeiras e hoje, solteira, divide apartamento na capital de seu estado com o filho de dois anos e uma amiga. Por não gostar tanto de seu nome, prefere ser chamada pelo apelido Anny. Adorar baladas e festas. Gosta de ser o centro das atenções. Considera-se competitiva e muito agitada. Tem uma irmã gêmea, aumentou o bumbum, já ficou com o Diogo Pretto, ex-participante do 'BBB 11' e tem crush em José Loreto, Cauã Reymond e Livinho.

Marcus Vinicius (Pipoca): É natural de Belém do Pará e tem 30 anos. Já cursou parte de uma graduação em Terapia Ocupacional, da qual desistiu após um intercâmbio de dois anos nos Estados Unidos. Quando voltou ao Brasil, passou a dar aulas particulares de inglês. Fez uma especialização na área de aviação. Há cinco anos mudou-se para a cidade de Guarulhos, em São Paulo, para trabalhar em uma companhia aérea. Também é formado em Marketing e estuda atuação e canto. Foi criado pela mãe e pela avó. Considera-se alegre, teimoso, determinado e focado. Está solteiro. Foi ao show de Beyoncé, em 2015, e aparece diversas vezes nas filmagens, além da Queen B, é fã de Anitta, Ivete Sangalo, Luísa Sonza e Lady Gaga; namorou uma menina que se chamava Madonna e só consegue dormir sem roupas.



Beatriz (Pipoca): É vendedora e formada em teatro. Tem 23 anos e é de Guarulhos, São Paulo. É a caçula de cinco irmãos e foi criada com eles ajudando os pais a venderem mercadorias nas ruas e em feiras como camelô. Também já trabalhou como babá e modelo fotográfica. Hoje, atua como divulgadora de lojas no Brás. Está solteira. Se considera uma mulher muito alegre e autêntica, que tem garra de viver. Odeia injustiça e que não gosta de pessoas arrogantes, manipuladoras ou que não se posicionam. É virgem, foi finalista do Miss Guarulhos Simpatia e Digital em 2022; fez um filme em que contracena com Antonia Morais, filha de Gloria Pires. Criadora do bordão "Brasil" no Brás.

Matteus (Pipoca): Gaúcho de Alegrete, Matteus tem 27 anos e é estudante de Engenharia Agrícola. Passou boa parte da vida no campo. Foi criado pela mãe com a ajuda da avó, e tem o padrasto como referência paterna. Morando na zona rural, teve dificuldades de acesso à escola na infância e conseguiu chegar ao curso superior. Já participou de concursos de beleza para perder a timidez, mas conta que o trabalho social no Centro de Equoterapia da cidade era o que o fazia permanecer nas competições. Descreve-se como um homem de bom coração e sensível. Está solteiro. Nas horas vagas, pratica esportes e musculação. Seus gêneros musicais favoritos são o pagode e a “sofrência”, tem crush em Rafa Kalimann.



Vanessa Lopes (Camarote): A brasiliense tem 22 anos e hoje mora em São Paulo, mas foi criada em Recife, Pernambuco. É dançarina e criadora de conteúdo, e soma mais de 40 milhões de seguidores em suas redes sociais. Sempre foi ligada às artes e aos esportes, e as competições de dança fizeram parte de sua vida. Hoje, além das coreografias virais, destaca-se pelas publicações sobre maquiagem, fitness e rotina familiar. Solteira, se descreve como uma mulher comunicativa e sociável. Ler livros sobre Psicologia e estudar a mente humana estão entre seus hobbies. Já teve um affair com João Guilherme,parou de fumar há um ano e fez quatro cirurgias de uma vez em 2023 por questões de saúde: na garganta, no nariz e nas cordas vocais.

Nizam (Pipoca): Tem 32 anos, é executivo de contas internacional e faz faculdade de Gestão Comercial. Nascido na Mooca, em São Paulo, é filho de pai e mãe libaneses. Chegou a ser atleta federado de Natação e Basquete e montava a cavalo. Ingressou no curso de Relações Internacionais, depois migrou para Comércio Exterior, mas não se formou. Aos 21 anos, começou a trabalhar em cruzeiros internacionais. Depois de dez anos viajando pelo mundo, passou por 62 países e aprendeu a falar três idiomas. Voltou ao Brasil em 2022. Passou por momentos difíceis, com a morte do pai e um assalto à própria casa; agora encontra-se desempregado. É solteiro, mora sozinho e gosta muito de jogar videogame. Basquete é hoje um hobby, assim como o futebol. Curte baladas e festas e diz ser extrovertido. Destaca como traços de sua personalidade a fidelidade, a justiça e a verdade. Já ficou com a atriz Carol Marra, escapou de de um vulcão em erupção, tem 13 tatuagens e já mandou muitos nudes.

Giovanna (Pipoca): Alagoana de Maceió, ela tem 24 anos e é assistente social. Trabalha desde os 12 anos e, em busca de uma boa situação financeira, já desempenhou diversas funções em shopping, restaurante, supermercado e academia. Casada, está junto com seu companheiro há dez anos. Eles têm um relacionamento aberto. Admite que, no dia a dia, é uma pessoa espaçosa e um pouco desatenta. É comunicativa, alto-astral, engraçada e muito transparente. Seu maior ídolo é o cantor Djavan, já perdeu um carro por “busca e apreensão” por não pagar as parcelas do financiamento, fez transição capilar há quatro anos e tem 17 tatuagens.

Alane (Pipoca): Tem 24 anos e é bailarina e modelo. Sempre morou com a mãe. Desde a infância, participava de concursos de dança e, aos 18 anos, ganhou o título de “Rainha das Rainhas” do Carnaval paraense, o que a tornou conhecida em sua cidade. Por isso, também costuma compartilhar seu dia a dia nas redes sociais. No início de 2023, decidiu mudar-se para São Paulo para cursar Teatro e ir em busca do sonho de ser atriz. Considera-se uma pessoa empática, extrovertida e livre. Está solteira, gosta de flertar, nunca fez procedimento estético, é chamada de Bruna Marquezine do Pará e é amiga da Kamilla Salgado, do "BBB 13".