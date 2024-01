Fernanda, 32 anos. Confeiteira e natural de Niterói (RJ). - Globo

Fernanda, 32 anos. Confeiteira e natural de Niterói (RJ). Globo

Publicado 05/01/2024 21:28 | Atualizado 05/01/2024 21:41

Rio - Fernanda, de 32 anos, é um dos nomes confirmados para o "BBB 24". O anúncio aconteceu nesta sexta-feira (5), no "Big Day", durante a programação da TV Globo. O reality começa na próxima segunda-feira (8).

A participante do grupo "pipoca", mora em Niterói, no Rio de Janeiro. Formada em Moda, ela trabalha como modelo fotográfica e se dedica aos trabalhos com bolos e confeitaria, também atua como bailarina performática.



Ela está namorando e possui um casal de filhos. Fernanda revela que precisou se virar para sustentar sua família depois que se separou do ex-marido. Hoje, mora com os filhos na casa dos pais, onde cuida de todas as despesas.



Gosta de dançar forró, ritmo que começou a estudar aos 15 anos, e de fazer artesanato. Contou que sua personalidade e segurança podem chamar a atenção em um primeiro momento, mas diz não ser barraqueira, e que tem talento para apaziguar o ambiente, se for preciso. "Sou bondosa e sei lidar com as pessoas, mas o meu jeito de falar incomoda. Até me amar, vão me odiar", disse.