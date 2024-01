Marcos Veras faz gracinha com erro de Mari Gonzalez ao falar seu nome - Reprodução/Instagram/Welder Rodrigues

Marcos Veras faz gracinha com erro de Mari Gonzalez ao falar seu nomeReprodução/Instagram/Welder Rodrigues

Publicado 05/01/2024 19:41 | Atualizado 05/01/2024 19:49

Rio - O ator Marcos Veras arrancou risadas da web ao criar um meme baseado em um erro da modelo Mari Gonzalez, que acabou chamando o comediante de Marcos 'Horas'. Nesta sexta-feira (05), a influenciadora acabou fazendo uma confusão com o sobrenome do colega enquanto apresentava o 'Maratona Big Day', programa que vai anunciar os primeiros 18 participantes do 'BBB 24'.

fotogaleria

"Marcos Horas informa a hora certa! São 17:49. Beijo, @marigonzalez", brincou o artista na legenda da publicação. Na postagem, Marcos fez um trocadilho com a confusão de Mari e compartilhou uma montagem do seu rosto fixado em um relógio de alarme. Até o momento, a TV Globo já divulgou 9 integrante do grupo Pipoca e 3 do grupo Camarote, incluindo o funkeiro MC Bin Laden a modelo Yasmin Brunet e a tiktoker Vanessa Lopes Internautas não se aguentaram com a "tirada" do apresentador e caíram na risada nos comentários do post: "Programa nem estreou e a Mari já tá entregando TUDO kkk", escreveu um usuário. "Começaram os memes, socorro (façam mais)", pediu outra. "Ficou muito bom! Passando mal de rir aqui", contou uma terceira. "BBB sendo BBB. Espero que dessa vez dê certo", torceu mais um.